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Минздрав Ливана опубликовал новые данные о числе жертв взрывов в Бейруте

11 августа, 21:01

Елена Вус Елена Вус

В храмах и мечетях ливанской столицы воззвали верующих к молитвам в память о трагедии

Число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 человека. Еще более 6 тыс. человек получили травмы, 300 тыс. человек остались без крова

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Об этом сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на Минздрав страны, передает Интерфакс-Украина.

Ранее поступали данные примерно о 160 жертвах.

Во вторник в 18:08 по местному времени – ровно неделю спустя после взрывов – в храмах и мечетях ливанской столицы воззвали верующих к молитвам в память о трагедии.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами несколько лет назад и выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

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После катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки.

Кроме того, на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые в последние дни охватили Ливан после мощнейшего взрыва в Бейруте, правительство страны решило сложить свои полномочия.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан жертвы бейрут взрыв в Бейруте
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