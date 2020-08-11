Минздрав Ливана опубликовал новые данные о числе жертв взрывов в Бейруте

Число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 человека. Еще более 6 тыс. человек получили травмы, 300 тыс. человек остались без крова
Об этом сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар" со ссылкой на Минздрав страны, передает Интерфакс-Украина.
Ранее поступали данные примерно о 160 жертвах.
Во вторник в 18:08 по местному времени – ровно неделю спустя после взрывов – в храмах и мечетях ливанской столицы воззвали верующих к молитвам в память о трагедии.
Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами несколько лет назад и выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.
После катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки.
Кроме того, на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые в последние дни охватили Ливан после мощнейшего взрыва в Бейруте, правительство страны решило сложить свои полномочия.
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