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Мир должен объединиться из-за венесуэльской диктатуры — президент Колумбии

3 мая, 02:55

Мировое сообщество должно ценить героизм венесуэльского народа, который желает свободы

Фото: Reuters

Мировому сообществу необходимо объединиться перед лицом диктатуры, правящей в Венесуэле. Об этом президент Колумбии Иван Дуке.

"Мир требует, чтобы мы объединились в борьбе за свободу в Венесуэле. Мы с самого начала выступали за дипломатическую блокаду, прекращение узурпации и диктатуры и усиление шагов на пути к демократии", — сказал он. Глава Колумбии добавил, что мировое сообщество должно "ценить героизм венесуэльского народа, который желает свободы".

Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.


Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов. 

Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

В свою очередь в МИД Украины призвали к прозрачным выборам в этой страны. Замминистра Сергей Кислица считает, что это единственный выход из кризиса. "С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом в Венесуэле. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти (Николаса) Мадуро, страдания людей – это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организация Американских государств)".

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Тег Венесуэла, Колумбия, президент, кризис, власть, диктатура, Мадуро

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Источник:

ТАСС

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