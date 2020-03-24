Мир столкнулся с общим врагом: генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня

Пришло время заморозить военные конфликты и сосредоточиться на реальной войне за наши жизни, заявил Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее призвал все страны бороться с пандемией COVID-19, призвал к немедленному глобальному прекращению огня во всем мире из-за распространения коронавируса.

"Весь мир столкнулся с общим врагом – COVID-19. Вирус не имеет гражданства или этнической принадлежности... Я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Пришло время заморозить военные конфликты и сосредоточиться на реальной войне за наши жизни. Сейчас человечество нуждается в этом больше, чем когда-либо", – заявил Гутерриш.

По его словам, прекращение огня позволит "создать гуманитарные коридоры для доставки жизненно необходимой помощи и дать надежду тем, кто находится в наиболее уязвимом положении по отношению к коронавирусной инфекции".

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Обращение Генсека ООН twitter.com/UN

Тем временем на Донбассе пророссийские боевики продолжают нарушать режим прекращения огня.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

Более детально читайте в материале: Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности.

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