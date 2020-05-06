Мир выходит из самоизоляции, а туристы скупают туры в Ухань: как борются с коронавирусом сегодня

В США открылись пляжи, а в Италии очереди в салоны красоты

В три с половиной триллиона долларов оценили в ВОЗ убытки от коронавируса. Под большим финансовым давлением оказались не только слабые экономики, поэтому чтобы выстоять страны должны объединяться, утверждают в международной организации. Один из способов – смягчение карантина. Чтобы ключевые сферы бизнеса могли постепенно возобновить работу. Так, со вчерашнего дня в Италии заработали разнообразные производства и кофейни. Греция дала "зеленый свет" небольшим магазинам. А в Соединенных Штатах даже открыли пляжи. Как завершается глобальная изоляция в мире?

Впервые за 2 месяца кофе из бара наслаждается итальянка Мария Тереза Флорис, которая проживает в Риме:

"Прекрасное чувство! Я забыла этот вкус. Сегодня можно выйти, приобрести что-то вкусненькое и вернуться домой".

"Наша команда работает в масках и перчатках. Все дезинфицируется. Посетители тоже в средствах защиты. У входа прописаны правила. Наши сотрудники следят, чтобы внутри все соблюдать дистанцию", – отмечает Антонио Фаппиано, владелец бара.

Со вчерашнего дня барам и ресторанам в Италии разрешили работать "на вынос". Это так называемая вторая фаза смягчения карантина. Работу возобновили производства, строительные компании и оптовые магазины. Можно посещать родственников, которые живут в этом же регионе. Также итальянцы теперь могут гулять в парках.

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Карантин ослабила и Греция. Вчера там открылась цветочные и книжные магазины, спа-салоны и оптики. С утра до ночи парикмахеры стригут, красят и делают укладки. Записи чуть ли не на месяц вперед.

"У наших клиентов очень отросшие волосы, они тосковали по покраске. И бросились бронировать посещение заранее", – говорит Константина Харисиади, владелица салона.

А жители Флориды наконец наслаждаются пляжным отдыхом. Правда, здесь не увидишь плотно расставленных лежаков – все придерживаются дистанции. Пока купаться разрешили тем, кто живет на севере штата. Потому что местные власти убеждены: людям нужно солнце и свежий воздух.

"Все такие счастливые, я никогда не видела, чтобы люди так много здоровались на пляже, как сегодня", – говорит местная жительница.

Впрочем, легендарные пляжи южной Флориды, такие как Майами-Бич, пока "под замком"

А в Китае, где карантин уже завершился, туристический бум. Причем город, куда китайцы стремятся попасть прежде всего это печально известный Ухань. Такие данные озвучила Китайская академия социальных наук. Почему хотят туда, откуда началась пандемия, туристы объясняют просто: чтобы поддержать экономическое восстановление региона. С 1 мая в Поднебесной частично разрешили передвижения внутри страны. Открылось 4000 памятников. У многих из них длинные очереди. Так китайцы пытаются компенсировать испорченный отдых в январе. Когда страна должна была праздновать Новый год.

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Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19, который продолжает уносить жизни по всему миру, ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Это решение приняли во время заседания комитета организации относительно ЧС.

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