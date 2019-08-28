Мир запретил экспорт слонов из Африки

Более 180 стран мира приняли решение запретить экспорт африканских слонов за границу, где они используются для людской наживы в зоопарках и цирках.

Соответствующее решение принято на международной конференции по сохранению редких видов CITES, которая состоялась 27 августа в Женеве.

Речь идет о продаже слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и Южно-Африканской Республики.

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При этом перевозка животных в регионы, которые подпадают под их естественную среду обитания, по-прежнему разрешается.

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Прежде всего запрет ударит по США и Китаю. За пять лет Поднебесная только у Зимбабве купила более сотни слонят.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов - Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

Кроме того, мы писали о случае в Южно-Африканской Республике, где слон затоптал браконьера, который охотился на носорогов в Национальном парке Крюгера.

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