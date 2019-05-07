Мирный договор с Россией: в МИД Японии сделали заявление

Япония не была вовлечена в войны, и впредь будет прилагать еще больше усилий, чтобы эпоха мира продолжилась и в эру Рэйва

Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: AFP

Правительство Японии хотело бы заключить мирный договор с Россией в ходе новой эры Рэйва, которая началась в стране 1 мая с восхождением на престол императора Нарухито. Об этом во вторник, 7 мая, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"По возможности мы бы хотели в ходе эры Рэйва решить две проблемы – заключить с Россией мирный договор и вернуть на родину похищенных Северной Кореей граждан", - приводит его слова общественное телевидение NHK.

Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в ходе предыдущей эры Хэйсэй ("Мир и согласие") Япония не была вовлечена в войны, и впредь будет прилагать еще больше усилий, чтобы "эпоха мира продолжилась и в эру Рэйва".

Ранее сообщалось, что правительство Японии отказалось от идеи достичь общего соглашения с Россией по мирному договору, включающего проблему "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курил - Ред.).

Изначально японская сторона рассчитывала подписать общее соглашение по мирному договору и территориальной проблеме к июню этого года, когда Японию для участия в саммите "двадцатки" должен будет посетить президент РФ Владимир Путин. В Токио рассчитывали, что в этом соглашении будет обозначена готовность российской стороны передать Японии острова Шикотан и Хабомаи в рамках Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Однако, по данным правительственного источника Киодо, переговоры о передаче японской стороне островов зашли в тупик, "и перспектив какого-либо прогресса в этом направлении не наблюдается".

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны согласились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

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