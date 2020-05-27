Мировой океан заполоняет новый вид мусора (видео)

В Австралии, где постепенно ослабляют карантин, на пляжи вынесло содержимое более сорока контейнеров, которые упали с торгового судна. В них было медицинское оборудование, защитные маски, запчасти для аппаратов ИВЛ. Корабль шел переполненным, и в шторм контейнеры смыло за борт.

Экологи еще раньше заметили, что из-за пандемии коронавируса в мировом океане увеличилось количество мусора – в морях засилье одноразовых перчаток и масок. Такой хлам заполонил даже привлекательные воды Лазурного побережья Франции. Активисты призывают ответственно относиться к утилизации таких отходов.

"Пока это первые сигналы о новом виде загрязнения. Если с этим не бороться, наше прекрасное Лазурное побережье, как только пойдут дожди, которые смоют весь этот хлам в море, превратится в помойку", – говорит экологический волонтер Жофре Пелтье.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Тихом океане нашли мусорный остров, чья территория в два раза больше, чем территория Украины. Смесь пластиковых отходов занимает площадь более чем в 1,5 млн. квадратных километров.

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Также "Сегодня" сообщали о том, что на дне Тихого океана нашли новый вид живого существа.

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