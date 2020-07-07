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Миру грозит еще один коронавирус: ученые дали тревожный прогноз

7 июля, 09:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пока остается неясно, насколько большой будет вспышка нового вируса

COVID-19, который продолжает распространяться по миру, – это третий коронавирус, который передается от животных к людям, но он не будет последним, предупреждает профессор Ван Линфа, директор Программы по новым инфекционным заболеваниям при Национальным университете Сингапура, передает The Straits Times.

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Первые два были: тяжелый острый респираторный синдром (Sars) в 2003 году и ближневосточный респираторный синдром (Mers) в 2012 году.

Профессор Ван ранее предупредил в декабре 2013 года, после появления Mers в Саудовской Аравии, о появлении в течение 10 лет еще одного вируса, который передастся от животных человеку.

Его предсказание оказалось верным с появлением COVID-19.

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Теперь профессор предрекает появление еще одного вируса в течение следующих 10 лет.

"Определенно произойдет распространение коронавируса. Вопрос в том, когда? Другая неопределенность заключается в том, будет ли это большая или маленькая вспышка", - сказал он.

Ранее ученый из Оксфорда Том Джефферсон заявил, что коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки в Китае, он мог бездействовать и активизировался, когда условия окружающей среды стали подходящими для его процветания.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 11 620 096 случаев COVID-19, умерли 538 058 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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