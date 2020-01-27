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Миру грозит глобальная эпидемия: ученые дали тревожный прогноз по коронавирусу

27 января, 11:35

Ученые отмечают растущее количество заболевших новым вирусом

Фото: REUTERS/Bobby Yip

Фото: REUTERS/Bobby Yip

В то время как власти Китая обещают скорую победу над новым смертельным коронавирусом, глава Российской академии наук Александр Сергеев предупреждает, что нынешние темпы распространения коронавируса могут привести к глобальному масштабу заболевания уже к марту.

"Заболевание довольно опасно, число заболевших растет в геометрической прогрессии. Тот коэффициент геометрической прогрессии, который фиксируется за счет Китая, если он будет еще в течение месяца, то заболевание может перерасти в глобальную эпидемию", - сказал Сергеев журналистам.

По его мнению, необходимо активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы остановить распространение заболевания.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Как сообщил в понедельник, 27 января, госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

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Фото: rotoinfo.ru

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два – в Макао, три – на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два – в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три – в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному – в Непале и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.

Детали узнавайте в материале сайта "Сегодня" – Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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Россия Китай коронавирус

Источник: Интерфакс

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