"Мне 82 года – стреляю еще хорошо": пенсионер предупредил Путина и Лукашенко (видео)

Пока обе страны готовятся к слиянию, люди продолжают протестовать на улицах белорусских городов

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Белорусы продолжают протесты против интеграции их страны с Россией, а 82-летний дедушка даже выразил готовность встать на защиту своей родины с оружием в руках. Об этом он рассказал корреспонденту "Радио Свобода" на акции протеста.

Его спросили о причинах масштабных протестов в Беларуси, но что он ответил предупреждением сторонникам слияния России и Беларуси.

"Несмотря на то что наш народ тихий и покорный, но у него есть силы и такие люди, которые готовы любыми способами защитить свою родину. Хотя мне 82 года, я стреляю еще достаточно хорошо. Пусть россияне и все лукашисты знают об этом", – сказал пенсионер.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях белорусы снова вышли на улицы против России. Перед участниками митинга, которых, по подсчетам журналистов, около 120 человек, выступили организаторы. Все они призывают защищать независимость и суверенитет Беларуси.

Напомним, Беларусь и Россия планируют создать в рамках так называемого Союзного государства общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство. Отметим, в начале декабря прошла закрытая встреча Путина и Лукашенко, которая длилась 5,5 часов.

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