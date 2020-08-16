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"Много дряни повыползало": Лукашенко на митинге обратился к сторонникам

16 августа, 15:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент Беларуси пригрозил людям "началом конца"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который выступил на митинге в поддержку властей в Минске, заявил, что его клеймят позором, но он не сдается. Об этом сообщает БелТА.

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"Много всякой дряни повыползало и клеймят позором — "Лукашенко уже умер". Но я живой и буду жить. Помните, я никогда вас не предавал и я вас никогда не предам!" – сказал Лукашенко, обращаясь к сторонникам.

Он пытался задавать вопросы. Получился такой диалог: "Хочу спросить. Чего вы хотите сейчас? – Мира! – Вы хотите свободы? – Нет! – Скажите тогда какой! – Мирной! – Вы хотите перемен? – Нет. – Каких? Что будем менять? – Ничего!"

Также Лукашенко предупредил: "Загубите не Лукашенко — загубите первого президента, это будет начало вашего конца".

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Видео: Пул №3/Telegram
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Как сообщают белорусские СМИ и Telegram-каналы, участников митинга в поддержку Лукашенко свозят в Минск десятками автобусов, а из Витебска и Бреста – даже специальными железнодорожными составами.

Ранее пользователи соцсетей рассказали много историй о том, как их родственников – работников госпредприятий и учреждений – под угрозой увольнений и лишения премий свозят в столицу страны для участия в провластных акциях. Есть среди собравшихся и те, кто поехал по собственной воле.

Напомним, что, согласно озвученным ЦИК результатам, на выборах за него отдали свои голоса 80,1% граждан, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую якобы лишь 10,12%. Никто из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.

В связи с масштабными фальсификациями на выборах граждане Беларуси вышли на протесты во многих городах страны. Наибольшие акции проходят в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте. В результате жестокого разгона демонстраций ОМОНом и СОБРом множество протестующих были травмированы, связь с некоторыми из них отсутствует до сих пор.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь митинг Минск Александр Лукашенко Выборы в Беларуси
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