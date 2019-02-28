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Модель Playboy, у которой был компромат на чиновников-педофилов, предсказала свою смерть и оказалась права

Сегодня, 07:19

Своих подписчиков модель предупредила, что ее смерть будет неслучайной

Фото: Natacha Jaitt
Фото: Natacha Jaitt.
Модель Playboy, у которой был компромат на чиновников-педофилов, предсказала свою смерть и оказалась права //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/728/4b2/5c77284b267f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/728/4b2/5c77284b267f0.jpg Другие страны Своих подписчиков модель предупредила, что ее смерть будет неслучайной

Аргентинская модель и телеведущая Наташа Джэйтт была найдена мертвой после вечеринки. Следствие считает, что женщина умерла от передозировки наркотиками, но фанаты в это не верят — дело в том, что модель заранее предупредила всех в Твиттере о возможной скорой смерти. Потому что, по словам Наташи, у нее был компромат на аргентинскую элиту.

Наташа Джэйтт — аргентинская модель Playboy, участница популярного в стране шоу "Большой брат" и телеведущая. 23 февраля 41-летнюю женщину нашли мертвой в постели загородного дома в Буэнос-Айресе. Модель отдыхала там вместе со своими знакомыми из мира шоу-бизнеса.

The Buenos Aires Times пишет, что Наташа умерла из-за инсульта, который вызвало сочетание кокаина, ЛСД и шампанского. В ее носу также нашли остатки кокаина. Следов насильственной смерти на теле женщины полиция не обнаружила.

Родственники погибшей утверждают: Наташа принимала наркотики раньше, но в последнее время была в завязке. Женщину изнасиловали в прошлом году, и после этого она проходила лечение у психиатра. По словам близких, смешивать наркотики и лекарства было смертельно опасно и модель знала это. Они уверены, что и в изнасиловании, и в смерти девушки виноваты её враги, которых та нажила, сделав громкое заявление год назад.

В апреле 2018-го модель обвинила десятки видных деятелей спорта, политики и шоу-бизнеса Аргентины в том, что они вовлечены в организацию детской проституции и имеют прямое отношение к скандалу, который разразился в футбольном клубе Independiente.

Юные футболисты, проживающие в спортивном пансионе при клубе, рассказали психологу, что периодически подвергались физическому насилию в обмен на деньги и одежду, пишет Elmundo. Расследование установило, что за несколько лет пострадали более 500 детей, а в стране вскрылась крупная сеть педофилов. Несколько человек из руководства клуба были арестованы.

Наташа Джэйтт поделилась своими подозрениями о том, что знаменитые люди страны имеют отношение к этому громкому делу, на ток-шоу аргентинской ведущей Мирты Легран. Во время беседы с другой участницей шоу — журналисткой Мерседес Нинси — модель рассказала о том, что к делу причастен аргентинский политик Густаво Вера.

"Вы подруга Густаво Вера, верно? А вы знаете, что он педофил? Знаете, что он открывает бордели с детьми и держит их там силой? Знаете, что у меня есть доказательства, знаете, что у меня есть видео, на которых сняты проститутки?" — цитирует слова модели CNN Chile.

Имена остальных участников преступной сети она назвала с помощью инициалов или завуалировано. Ее слова вызвали споры, и собеседники поспешили обвинить модель в бездоказательности.

После этого эфира Наташе начали поступать угрозы, рассказывала женщина журналистам и даже обратилась в Твиттере к президенту страны Маурисио Макри: "Они хотят убить меня, потому что я спасла детей. Позаботьтесь о детях, ответственность за них лежит на вас".

А своих подписчиков модель предупредила, что ее смерть будет неслучайной.

"ВНИМАНИЕ! Я не собираюсь заканчивать жизнь самоубийством, не собираюсь принимать слишком много кокаина, топиться в ванной или застрелиться. Так что если произойдет что-то подобное – я ни при чем. Сохраните этот твит", – написала она.

Сейчас полиция допрашивает свидетелей и пытается установить причины смерти модели, а также то, правы ли ее родственники, называя происшествие убийством. Тело погибшей уже изучают патологоанатомы, которые смогут дать следствию подсказки к разгадке этого дела, чтобы найти ответы на все вопросы как можно скорее. 

Ранее мы писали, что бывшего казначея Ватикана признали виновным в педофилии. Сам кардинал не отрицает, что насиловал и домогался мальчиков из церковного хора в Мельбурне.

Кроме того, мы писали, что ранее в этом месяце прокуратура Парижа открыла расследование в отношении посла Ватикана во Франции Луиджи Вентуры, который подозревается в сексуальных домогательствах.

Напомним, Нацполиция собирается провести перепись педофилов Украины.

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Тег педофилы, модель, педофилия, предсказание, Playboy

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Medialeaks

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