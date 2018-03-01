Модель с ампутированной ногой вернулась на подиум

В 2010 году девушка попала в аварию, а три года назад решилась на операцию, но врачи допустили ошибку

Девушка из Индонезии лишилась ноги и долгое время думала, что ей придется распрощаться с модельной карьерой. С тех пор прошло три года, и теперь она участвует в фотосессиях и выступает на одном из крупнейших показов Юго-Восточной Азии, а заодно вдохновляет других моделей и доказывает, что даже с инвалидностью можно многого достичь.

Розалина Октавия с подросткового возраста мечтала стать моделью. В 2010 году она попала в аварию, после которой ее левая нога частично потеряла подвижность. Девушка все еще могла ходить и даже участвовала в модных показах. Три года назад она решилась на операцию, чтобы исправить проблемы с ногой. Девушка надеялась, что сможет полноценно бегать и заниматься физическими упражнениями.

Но из-за врачебной ошибки все пошло не по плану: после операции нога не заживала так долго, что образовалась гангрена. Специалисты из другой больницы сказали, что ее придется ампутировать. Мучения к этому времени стали невыносимыми, и Розалина дала свое согласие, пишет Caters News.

"Я помню, как чувствовала себя сразу после ампутации. Весь мой мир развалился на части. Никто не должен сталкиваться с такой травмой", – признается девушка.

Следующие четыре месяца ушли на то, чтобы научиться ходить с помощью протеза. Но появляясь на улице, девушка стыдилась того, как многие прохожие смотрят на её протез и неуверенную походку. В конце концов, Розалина решила покончить с этим: она не хотела быть среди тех, кто считает, что для инвалида "жизнь кончена", а таким людям, как она, надо меньше показываться остальным на глаза. Отношение общества к инвалидам — сложная тема: даже вопрос о том, можно ли о них шутить, очень сильно разделил мнения в интернете. Но чрезмерное любопытство незнакомцев неприятно никому.

В 2017 году Розалина вышла замуж за тридцатилетнего Дона Касуньита и вместе они переехали в Сингапур, где люди с ограниченными возможностями не сталкиваются с таким количеством предрассудков, как в Индонезии. У девушки была работа ассистента в клинике, но вскоре она решила возобновить карьеру модели, к которой так стремилась.

"В Сингапуре на меня не пялились постоянно, но люди иногда подходили и спрашивали, что случилось. Мне всегда больше нравится, когда человек спрашивает, а не когда он просто решает уставиться на меня. В сети я следила за американскими и европейскими моделями с ампутированными конечностями и думала о том, что мешает мне показать миру ту красоту, что во мне есть, как это делают они", – рассказывает девушка.

Дон, муж Розалины, увлекается фотографией. Он помог жене начать создавать новое модельное портфолио. Супруги решили бросить вызов табу и не бояться показывать протез на фотографиях. Вскоре девушку заметил профессиональный фотограф и помог ей устроить первые съемки без протеза.

После этого Розалина снималась в городе и на природе, в спортивной одежде, платьях и белье. Три месяца назад ее пригласили на подиум Сингапурского показа мод — крупнейшего в этой стране и одного из крупнейших в регионе.

Для своего выступления Розалина использовала модель протеза, выполненную в форме настоящей ноги. На фото с показа разница почти незаметна, а на видео искусственность протеза можно заметить, только когда он в движении.

После выступления Розалине предложили стать послом движения "Модели разнообразия", продвигающего в индустрии моды и красоты репрезентацию моделей с разными характеристиками, в том числе с инвалидностью. Девушка с радостью согласилась.

"Карьера модели помогла мне полюбить свое тело и принять себя. Я знаю, что другим инвалидам это тоже может дать надежду и храбрость", – признается модель.

Напомним, мужчина с большой грудью стал успешной моделью.

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