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Могут отчислить: в Британии школьникам запретили шутить про COVID-19

2 сентября, 08:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Детям запретили злонамеренно кашлять или чихать

На фоне пандемии COVID-19 в некоторых школах Великобритании детям запретили шутить про коронавирус.

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Как сообщает Daily Mail, в этом учебном году некоторые школы подготовили необычные нововведения для учеников. Так, в гастингской школе детям запретили "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, а также рассказывать шутки про коронавирус.

В то же время в одном из учебных заведений столицы за шуточный кашель могут и вовсе отчислить.

Кроме того, по данным издания, новые правила коснулись и личной гигиены. Например, в одной из школ Дерби каждый класс получил свой туалет. При этом посещение чужой уборной повлечет серьезное наказание.

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Ранее мы сообщали, что тренер сборной Швейцарии заразился коронавирусом перед матчем с Украиной во Львове. У специалиста нет никаких симптомов болезни, но он находится в изоляции.

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Также напомним, Вашингтон не присоединится к глобальной инициативе по разработке вакцины против коронавируса. Отметим, что более 170 стран участвуют в этой инициативе ВОЗ.

Кроме того, в Германии прошли протесты против политики правительства по борьбе с коронавирусом:

Видео: ATN_NEWS

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания дети школа правила шутки запреты
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