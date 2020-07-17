Могут принять гражданский самолет за вражеский: страны предупредили об опасности полетов над Ираном

Рекомендация действительна до 16 января 2021 года

Европейское агентство по авиационной безопасности выпустило предупреждение об опасности совершения полетов в воздушном пространстве Ирана в связи с существующей вероятностью принятия гражданского воздушного судна за враждебное, что может повлечь за собой активизацию средств ПВО. Об этом сообщает EASA.

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"В связи с проблемами с обеспечением безопасности и плохим взаимодействием между гражданскими авиационными властями и командирами военных операций существует риск неправильного распознавания гражданского воздушного судна, — говорится в сообщении.

"Рекомендуется соблюдать осторожность из-за существующего для гражданской авиации риска в связи с наличием различных передовых систем противовоздушной обороны", – заявили в ведомстве.

Рекомендация действительна до 16 января 2021 года.

Европейское агентство по авиационной безопасности выпустило такое предупреждение на фоне публикации 11 июля дополнительного доклада Организации гражданской авиации Ирана, посвященного расследованию крушения 8 января Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в окрестностях Тегерана.

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Напомним, что трагедия, которая унесла жизни 176 человек, включая 11 украинских граждан, произошла 8 января. Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана. Иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Прибытие бортовых самописцев из Ирана во Францию должно состояться 20 июля, где они будут проанализированы специалистами французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. На расшифровку "черных ящиков" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана определено 5 дней.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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