"Могут столкнуться с серьезными последствиями", – Пекин пригрозил иностранным компаниям

Компании, с которыми встретились власти, не только из США

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КНР предупредила руководителей нескольких крупных компаний, что им не стоит помогать США, с которой они ведут торговую войну, свести на нет продажу принципиально важных технологий Китаю. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, подобные встречи с властями республики состоялись у представителей американских компаний Microsoft и Dell. Однако в наведенном списке находятся не только компании из США. К примеру, газета упоминает компанию Южной Кореи Samsung и британскую ARM Holdings.

В статье также говорится, что Пекин "предупредил, что компании могут столкнуться с серьезными последствиями, если будут сотрудничать с администрацией Трампа в том, что касается запрета на продажу китайским компаниям важных американских технологий".

Встречи с представителями компаний, посвященные этой проблеме, прошли на этой неделе. Они состоялись после того, как стало известно, что Китай готовит список "недостойных доверия компаний и физлиц".

Считается, что список – ответ Пекина на решение Вашингтона прекратить сотрудничество с Huawei. От бизнеса с китайской компанией отказались Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD и многие другие производители. Кроме того, будущий флагман Huawei Mate 20 Pro исключили из бета-тестирования новой операционной системы Android Q, а организации Wi-Fi Alliance, JEDEC, SDA и PCIe аннулировали членство Huawei. Теперь же СМИ стало известно, что компания Microsoft тоже приостанавливает сотрудничество с Huawei.

В то же время, сообщалось, что власти Китая начали расследование в отношении американской компании экспресс-доставки FedEx, которую обвиняют в том, что она незаконно переправила в США посылки, предназначенные для клиентов китайской Huawei. Это решение было принято на фоне торговой войны американцев и КНР.

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