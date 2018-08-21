Молдова будет предоставлять гражданство иностранцам за 350 тысяч евро

Правительство Молдовы утвердило программу, позволяющую иностранцам получить гражданство страны в обмен на инвестиции в размере 350 тысяч евро, – передает ТАСС.

Утвержденный документ "содержит структуру программы, формы заявок, особые требования, технические процедуры", а также указание конкретных сроков ее реализации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и инфраструктуры. Отмечается, что такое решение предложено в качестве одной из мер по выходу из затяжного кризиса.

Гражданство будет предоставляться в обмен на безвозвратный вклад в размере 100 тысяч евро и инвестиции на сумму не менее 250 тысяч евро в одну из стратегических отраслей экономики. Всего предполагается выдать таким образом молдавские паспорта пяти тысячам иностранцев и членам их семей.

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Проект вызвал неоднозначную реакцию в Молдовы и за рубежом. Миссия ЕС в Кишиневе ранее выступила с заявлением, в котором говорится, что власти Молдавии не должны использовать либерализацию визового режима с Евросоюзом для торговли гражданством. В нем также рассказано, что Брюссель внедряет новые информационные системы, которые помогут пограничникам лучше контролировать, кто попадает на территорию входящих в него государств.

В свою очередь бывший вице-премьер страны Юрий Рошка, который в начале девяностых годов возглавлял боровшийся за независимость Молдавии Народный фронт, призвал президента страны Игоря Додона не подписывать утвержденный правительством документ. По его мнению, он позволит иностранцам скупить все земельные угодья молдаван, которые уезжают за границу в поисках работы и готовы продать их за бесценок.

Рошка считает, что эту цель преследовали зарубежные консультанты, которые давали советы молдавскому правительству по осуществлению экономических реформ. По его мнению, преобразования привели в том числе к деиндустриализации, а также проблемам в сельском хозяйстве.

Напомним, Молдова готовит план по выводу российских войск из Приднестровья.

Уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск с непризнанной республики. Так, молдавский премьер Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом.