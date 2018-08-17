Молдова опасается, что в Приднестровье может взорваться склад боеприпасов

Сегодня, 12:31

Оперативная группа российских войск, дислоцированная в приднестровском регионе, подготовила боевую бронетехнику для возможных учений с переходом водных барьеров

Приднестровье. Фото: publika.md
Приднестровье. Фото: publika.md

В Молдове опасаются, что в Приднестровье может взорваться склад боеприпасов. Об этом заявила Зеленая экологическая партия Молдовы, передает Radio Chisinau.

Партия хочет, чтобы правительство заняло твердую позицию в отношении бесконтрольных действий Российской Федерации и незаконных органов в приднестровском регионе.

"Это провокационное поведение нарушает отлаженный механизм обеспечения стабильности в Зоне безопасности и может генерировать новую напряженность в регионе. Запрет наблюдателям ОБСЕ вести контроль военной деятельности в соответствии с действующими документами четко продемонстрировал намерения российских и сепаратистских сил обострить ситуацию в Зоне безопасности. Эти меры также создают предпосылки для угрозы безопасности вокруг склада боеприпасов в селе Колбасна, который может взорваться или загрязнить воду и почву, тем самым оказывая влияние на окружающие области", – говорится в заявлении "зеленых".

Ранее сообщалось, что Оперативная группа российских войск, дислоцированная в приднестровском регионе, подготовила боевую бронетехнику для возможных учений с переходом водных барьеров.

Напомним, Молдова готовит план по выводу российских войск из Приднестровья.

Уже достаточно долгое время ходят разговоры о выводе российских войск с непризнанной республики. Так, молдавский премьер Павел Филип заявлял, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину и уверяет, что его страна сможет без проблем договориться об этом с Киевом.
Приднестровье, Молдова, склад

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