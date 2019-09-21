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Молдова просит США проверить, как Россия утилизирует боеприпасы в Приднестровье

21 сентября, 11:58

Премьер Молдовы Майя Санду рассказала об итогах визита в США

Майя Санду. Фото: facebook.com/maia.sandu

Майя Санду. Фото: facebook.com/maia.sandu

Премьер-министр Молдовы Майя Санду попросила Вашигнтон присоединиться к мониторингу процесса утилизации российских боеприпасов на складах Оперативной группы российских войск в селе Колбасна (расположено на севере непризнанного Приднестровья).

"Напомнила об инициативе, предложенной Российской Федерацией, по утилизации боеприпасов на складах в Колбасне. Попросила США участвовать в мониторинге этого процесса, если будет достигнута соответствующая договоренность между Молдавией и Россией", – сказала Санду на пресс-конференции по итогам совершенного ей на этой неделе визита в Вашингтон, где она провели переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, советником американского президента Иванкой Трамп и другими американскими чиновниками.

Она уточнила, что политическое решение приднестровской проблемы не должно сказаться на европейском будущем Молдавы. По ее словам, в США она также подтвердила важность демократизации региона как условия для решения проблемы, а также "значимость сотрудничества с украинскими партнерами в целях обеспечения безопасности на границе Молдовы".

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Как сообщалось ранее, на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района Приднестровья еще с советских времен хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.

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Напомним, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску считает, что утилизация российских боеприпасов на территории непризнанного Приднестровья должна проводиться при поддержке ЕС, США и Украины.

Тем временем в Украине добробаты передали полиции 10 тонн оружия и боеприпасов. Подробности смотрите в сюжете: 

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Россия США Приднестровье боеприпасы Молдова

Источник: ТАСС

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