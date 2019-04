Молния ударила в верхушку самого высокого небоскреба в мире

Молния ударила в верхушку самого высокого на планете сооружения – Бурдж Халифа в Дубае в ОАЭ.

Бурдж Халифа на сегодня является самым высоким сооружением планеты. Небоскреб достигает высоты 828 метров и имеет 162 этажа.

Стоимость сооружения – 4,1 млрд долларов США.

Проект небоскреба был разработан американской компанией Skidmore, Owings and Merrill. Автор проекта – американский архитектор Эдриан Смит.

LIGHT SHOW: Lightning strikes the Burj Khalifa in Dubai – the world's tallest building – as a storm passed over. https://t.co/bhRwG7MUoCpic.twitter.com/skNzpmUKiz