Молния ударила в верхушку самого высокого небоскреба в мире

Небоскреб достигает высоты 828 метров и имеет 162 этажа

Фото: Pixabay

Молния ударила в верхушку самого высокого на планете сооружения – Бурдж Халифа в Дубае в ОАЭ.

Бурдж Халифа на сегодня является самым высоким сооружением планеты. Небоскреб достигает высоты 828 метров и имеет 162 этажа.

Стоимость сооружения – 4,1 млрд долларов США.

Проект небоскреба был разработан американской компанией Skidmore, Owings and Merrill. Автор проекта – американский архитектор Эдриан Смит.

LIGHT SHOW: Lightning strikes the Burj Khalifa in Dubai – the world's tallest building – as a storm passed over. https://t.co/bhRwG7MUoCpic.twitter.com/skNzpmUKiz — ABC News (@ABC) 15 апреля 2019 г.

Как мы писали ранее, в московском аэропорту "Шереметьево", где прошлой осенью самолет совершил наезд на мужчину, произошло ЧП с трансатлантическим лайнером, поставившее под угрозу жизни всех находившихся на борту.

Как сообщили в органах управления воздушным движением российской столицы, заходя на посадку в воздушной гавани в летевший из Нью-Йорка Airbus A330 попала молния. Инцидент случился 10 апреля на высоте порядка 3 км.

Кроме того, в марте самолет Airbus A321 перевозчика Thomas Cook попал в грозу сразу после вылета из Англии. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Манчестера в Банжул (Гамбия). Спустя минуту после взлета воздушное судно оказалось в серых грозовых облаках и по нему ударила молния. На кадрах видно, как электрический разряд отражается от крыла лайнера.

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