Молодой отец из Китая создал серию забавных роликов по уходу за ребенком: видео

В своих роликах китаец укачивает малыша ногой и принимает облик своей жены

Порадовал изобретательностью отец из Китая. Он снял серию роликов о том, как нянчиться с ребенком, не выпуская из рук телефона.

Так, на одном видео увлеченно играет и одновременно укачивает малого ногой. В другом ролике укладывает ребенка, изображая из себя мать! Для этого оделся в пижаму жены, а лицо прикрыл ее фотографией. Надо сказать, что это, кажется, сработало – ребенок задремал.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что европейским папам разрешили уходить в декрет. Чиновники рассчитывают, что такая инициатива облегчит жизнь семейным парам. Эксперты уже назвали это большим шагом для обеспечения равноправия полов.

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Мы также писали, что 48% украинских мужчин оказались не против также уходить в декретный отпуск, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования компании TNS.

А еще мы выяснили, как живут украинские папы в декрете. По крайней мере, в крупных городах Украины все больше отцов решают остаться с детьми. Некоторые из таких отцов активно рассказывают в социальных сетях, как проводят время с малышами, что делают и с какими сложностями и радостями сталкиваются в декрете.

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