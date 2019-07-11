Монако стало первой страной в мире, полностью покрытой 5G

Для обеспечения покрытия сетью 5G использовалось оборудование китайской компании Huawei

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann.

Монако стало первой страной в мире, вся территория которой покрыта сетью 5G.

Le Monde пишет, что мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества. Это почти вдвое меньше, чем количество антенн для связи четвертого поколения (4G), установленных на территории государства.

Для обеспечения покрытия сетью 5G использовалось оборудование китайской компании Huawei.

В сентябре прошлого года оператор Monaco Telecom, которым владеет французский миллиардер Ксавье Ниль, подписал соглашение с Huawei, чтобы сделать крошечное княжество Монако первой страной в Европе и мире, полностью покрытой сетью 5G.

На днях президент Monaco Telecom Этьен Франци на торжественной церемонии заявил, что поставленная задача была успешно выполнена.

Технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость 5G может быть больше даже в 100 раз. В ведущих технологических компаниях мира, в США, Японии, Южной Корее и Китае надеются, что технология 5G значительно ускорит развитие других технологий, таких как "умный город", беспилотные автомобили и тому подобное.

Напомним, что связь пятого поколения должна заработать в Украине уже в следующем 2020 году. Это один из последних указов Петра Порошенко на посту президента.

Но операторы признаются, что еще не до конца освоили 3G и 4G. В Украине до сих пор нет сплошного покрытия мобильным интернетом 3G, не говоря уже о 4G. Что поменяет 5G для украинцев и появится ли связь пятого поколения уже в следующем году, разбирался сайт "Сегодня".

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