Мощное извержение вулкана началось в Папуа-Новой Гвинее

Сегодня, 15:26

Власти уже эвакуировали из опасного региона более двух тысяч человек

Фото: AFP
Фото: AFP

Пока Гватемала оправляется от извержения вулкана Фуэго, которое унесло около полутора сотен жизней, в Папуа-Новой Гвинее на острове Манама началось извержение одного из самых активных вулканов в регионе, сообщает Reuters.

Остров с населением в 9 тысяч человек составляет всего 10 километров в ширину, и из-за угрозы для местного населения власти уже эвакуировали 2 тысячи жителей.

Сообщается, что на пути распространения лавы расположены три населенных пункта. В настоящее время пострадавших нет, однако власти призывают местное население держаться подальше от района извержения.

Кроме того, в результате извержения в воздух был выброшен 15-километровый столб пепла, и под весом падающего пепла рушатся деревья. По информации метеорологов, облако будет рассеиваться в течение следующих 12 часов.

А в начале августа неожиданно проснулся вулкан Невадос-де-Чильян в чилийских Андах.
эвакуация, вулкан, извержение, пепел, папуа-новая гвинея

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Скриншот

В Швеции загорелся остров, жителей массово эвакуировали

6 Августа, 13:01

Пожар случился в результате запуска сигнальной ракеты

Другие страны

Фото: AFP

Мощное землетрясение в Индонезии: погибли уже 142 человека

6 Августа, 12:18

Было объявлено предупреждение о цунами, к спасательной операции подключилась армия
Загрузка...

Евросоюз

фото из открытых источников

В Италии эвакуировали более 11 тыс. жителей из-за бомбы

29 Июля, 21:18

Внутри бомбы находится 13 кг тротила

Другие страны

Фото: AFP

В Калифорнии десять тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

26 Июля, 08:52

Большинство лесных пожаров в данный момент разгораются на западе страны и в штате Аляска
Загрузка...