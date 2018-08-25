Мощное извержение вулкана началось в Папуа-Новой Гвинее

Власти уже эвакуировали из опасного региона более двух тысяч человек

Пока Гватемала оправляется от извержения вулкана Фуэго, которое унесло около полутора сотен жизней, в Папуа-Новой Гвинее на острове Манама началось извержение одного из самых активных вулканов в регионе, сообщает Reuters.

Остров с населением в 9 тысяч человек составляет всего 10 километров в ширину, и из-за угрозы для местного населения власти уже эвакуировали 2 тысячи жителей.

Сообщается, что на пути распространения лавы расположены три населенных пункта. В настоящее время пострадавших нет, однако власти призывают местное население держаться подальше от района извержения.

Кроме того, в результате извержения в воздух был выброшен 15-километровый столб пепла, и под весом падающего пепла рушатся деревья. По информации метеорологов, облако будет рассеиваться в течение следующих 12 часов.

А в начале августа неожиданно проснулся вулкан Невадос-де-Чильян в чилийских Андах.