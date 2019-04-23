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Мощное землетрясение на Филиппинах: число жертв возросло до 16 человек

Сегодня, 11:56

Еще 81 человек из-за действия стихии пострадали

Фото: AFP
Фото: AFP.

На острове Лусон в центральной части Филиппин в результате мощного землетрясения погибли 16 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на филиппинский Национальный совет по предупреждению, уменьшению опасности и ликвидации чрезвычайных происшествий страны. Ранее мы писали об 11 жертвах стихии.

Кроме того, в результате удара стихии 81 человек пострадали, еще 14 числятся пропавшими без вести. По данным властей, землетрясение привело к повреждению многих зданий и дорог, на некоторых строениях образовались трещины. Помимо этого была разрушена часть конструкций международного аэропорта Кларк в провинции Пампанга.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 на филиппинском острове Лусон произошло вчера. Его очаг залегал на глубине 40 км, подземные толчки ощущались, в том числе, в Маниле. Сразу после землетрясения на территории всей провинции Пампанга начались перебои в работе систем электроснабжения. 

Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег Филиппины, землетрясение, погибшие, пострадавшие, пропавшие без вести

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Источник:

ТАСС

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