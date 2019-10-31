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Мощное землетрясение на Филиппинах: дома сложились, как спичечные коробки

31 октября, 11:19

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Минданао

Фото AFP

Фото AFP

Из-за мощного землетрясения на Филиппинах погибли четыре человека. Это уже третье землетрясение за неделю. передают местные СМИ.

"Мощное землетрясение нанесло удар по югу Филиппин в четверг. Погибли по меньшей мере четыре человека, продолжаются поиски жертв в серьезно поврежденных зданиях, которые потерпели разрушения вследствии двух предыдущих землетрясений", – говорится в сообщении.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Минданао. Местные жители переместились в безопасное место, в котором во вторник во время землетрясения погибли восемь человек.

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"Землетрясение нанесло серьезный ущерб зданию кондоминиума в городе Давао, что было примерно в 45 километрах от эпицентра. По меньшей мере девять человек пострадали, спасатели начали поиски, чтобы выяснить, не попали ли жители в ловушки внутри зданий. В соседней провинции Котабато землетрясением были убиты четыре человека, среди них местный чиновник", – отметили в местных СМИ.

Напомним, что ранее в результате мощного землетрясения, которое случилось 29 октября на юге Филиппин, погибли семь человек и еще почти пять десятков пострадали.

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Землетрясения на Филиппинах являются достаточно частым явлением — страна расположена в пределах сейсмоактивного Тихоокеанского вулканического огненного кольца.

Например, 16 октября на Минданао также ощущались толчки магнитудой 6,3. В результате погибли не менее пяти человек, а количество пострадавших составило не менее 77.

Мы также писали о сентябрьском землетрясении в Пакистане, жертвами которого стали около четырех десятков человек.

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