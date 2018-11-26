Мощное землетрясение в Иране: число пострадавших возросло до 513

Из-за землетрясения на ирано-иракской границе пострадали 513 человек. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на иранские власти. Ранее мы писали о 114 пострадавших.

Больше всего от стихии пострадала провинция Керманшах: там было зафиксировано более 20 афтершоков. Сегодня там не будут работать школы и университеты. Кроме того, в районы, пострадавшие от землетрясения, направили 23 оперативные группы.

Напомним, в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра землетрясение было зафиксировано в 148 км к северо-востоку от Багдада и в 101 км от иранского города Илам. Очаг стихии залегал на глубине 40 км.

Кроме того, ранее, 28 сентября, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на острове Сулавеси. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Стихия, по последним данным, унесла жизни 1944 человек.