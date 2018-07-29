Мощное землетрясение произошло Индонезии: 10 человек погибли, много пострадавших

В Индонезии, где недавно потерпел крушение паром, из-за мощного землетрясения погибли минимум десять человек, 40 получили травмы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Ломбок. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам.

Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Кроме того, в результате землетрясения разрушено и повреждено десятки одноэтажных и многоэтажных домов. Также были повреждены линии электропередач.

Недавно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.

Напомним, четыре землетрясения магнитудой от 4,0 произошли в штате Оахака на юге Мексики.