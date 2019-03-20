Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции: затронуло курортные города

Эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир

Фото из открытых источников..

Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции: затронуло курортные города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg 2019-03-20T10:11:00+02:00 Другие страны Эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир

Землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км на юго-восток от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км.

Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию.

Информация о пострадавших, а также о разрушениях, на данный момент не поступала.

Напомним, несколькими днями раньше начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.

Стоит отметить, что ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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