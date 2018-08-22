Мощное землетрясение произошло в Венесуэле

Жители Каракаса выбежали из своих домов, чтобы не быть погребенными под обломками

В Карибском море возле берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, землетрясение произошло в 20 км от города Ягуарапаро. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 123 км.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сначала сообщил, что магнитуда этого землетрясения составила 7,0, однако позднее повысил ее до 7,3.

В EMSC отметили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 112 км. По данным центра, землетрясение произошло в 160 км от города Порт-оф-Спейн (столица Тринидада и Тобаго).

Как отмечает Associated Press, жители Каракаса выбежали из своих домов, чтобы не быть погребенными под обломками. Государственных служащих в городе организованно эвакуировали. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Толчки также ощущались в столице Колумбии Боготе.

"Призываем всех жителей Венесуэлы сохранять спокойствие… произошло землетрясение магнитудой 6,3 в 19 км к юго-западу от Ягуарапаро, штат Сукре", – написал в "Твиттере" министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль.

По его словам, венесуэльские спасатели готовы "встретить любое стихийное бедствие".

"У нас только что был достаточно сильный удар, землетрясение магнитудой более 6, но, слава Богу, оно не причинило материального ущерба и никто не погиб", – сообщил в интервью радиостанции "Унион радио" губернатор штата Эдвин Рохас.

По его словам, население "сильно испугалось из-за силы и продолжительности" подземного толчка.

Ранее мы писали, что землетрясение магнитудой 6.9 произошло в воскресенье вечером в районе индонезийского острова Ломбок.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье в центральной части Турции.

Накануне землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в Коста-Рике. Эпицентр подземных толчков находился в 174 км к юго-западу от города Сан-Хосе (336 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр стихии находился в 1116 км к северу от острова Гуам, принадлежащего США, и в 1403 км к югу от Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,3 км.