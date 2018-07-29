Мощное землетрясение в Индонезии: число жертв возросло

Число погибших из-за мощного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 12 человек. Еще 40 человек пострадали.

Кроме того, на севере острова отсутствует электричество. Власти в срочном порядке приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани, который считается популярной достопримечательностью острова.

Напомним, сегодня землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Ломбок в Индонезии. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам.

Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Кроме того, в результате землетрясения разрушено и повреждено десятки одноэтажных и многоэтажных домов. Также были повреждены линии электропередач.

Кроме того, недавно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.