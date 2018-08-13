Мощное землетрясение в Индонезии: количество жертв резко возросло

Более 350 тысяч человек остались без крыши над головой

13 августа количество погибших в следствии землетрясения в Индонезии на острове Ломбок выросло до 436 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Индонезийская национальная служба борьбы с последствиями катастроф отметила, что более 350 тысяч человек на данный момент не имеют крыши над головой, а в медицинской помощи нуждаются еще 1 тыс. 350 травмированных.

Финансовые потери курортного острова оценивают примерно в 345 миллионов долларов.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в Индонезии 5 августа, его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Ломбок на глубине 15 километров. Ранее сообщалось о 387 погибших.

Геологическая служба США предупредила о возможности цунами, но затем отменила предупреждение. До землетрясения с острова были эвакуированы тысячи жителей и туристов.

Напомним, на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. В центре уточняют, что землетрясение произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла. Тогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.