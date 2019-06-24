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Мощное землетрясение в Индонезии затронуло и Австралию: началась эвакуация

24 июня, 09:01

Жители рассказывают, что толчки длились более двух минут

Фото: Pixabay

У северного побережья Австралии произошло мощное землетрясение, из-за чего пришлось эвакуировать город Дарвин. Об этом передает Daily Mail Online.

Сейсмологи заявляют, что землетрясение в Австралии стало довольно таки мощными отголосками землетрясения в Индонезии.

Жители Дарвина, которые почувствовали подземные толчки, сообщили, что они длились более двух минут.

Некоторые здания и школы были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах к западу от города Джаяпура, в котором проживают 155 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров.

Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. Эпицентр подземных толчков находился в 288 километрах к северо-западу от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 208 километров.

В обоих случаях угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах к западу от города Джаяпура, в котором проживают 155 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров.

Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. Эпицентр подземных толчков находился в 288 километрах к северо-западу от города Саумлаки. Очаг землетрясения залегал на глубине 208 километров.

В обоих случаях угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Землетрясение также ощущалось на индонезийском курортном острове Бали и в столице Восточного Тимора Дили.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

А в начале августа прошлого года на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:


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Тег Австралия, Индонезия, землетрясение, толчки

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УНН

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