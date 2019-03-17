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Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию

Сегодня, 09:54

Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

Фото: Wikipedia.
Фото: Wikipedia..
Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/55b/2c3/5c455b2c3e79b.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

На индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 48 километрах к северо-востоку от города Матарам, в котором проживают 318,6 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 километров.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов. Также землетрясение магнитудой 4,6 произошло в юго-восточной части Тайваня. Его эпицентр, как сообщила сейсмологическая служба острова, находился на побережье уезда Тайдун. А Боливию всколыхнуло мощное землетрясение с магнитудой 6,3.

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Тег Индонезия, землетрясение, остров, магнитуда

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Источник:

ТАСС

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