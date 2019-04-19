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Мощное землетрясение встряхнуло побережье Южной Кореи

Сегодня, 07:37

Магнитуда подземных толчков составила 4,3

У побережья южнокорейской провинции Канвондо произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщила Метеорологическая администрация Республики Корея.

Подземные толчки зафиксированы в 05:16 в Японском море в 54 километрах от берега. По предварительным данным, угрозы цунами нет. Как сообщают СМИ, что жители нескольких населенных пунктов ощутили колебания почвы, но разрушений пока не зафиксировано.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег землетрясение, Южная Корея, толчки, побережье, магнитуда

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