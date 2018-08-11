Мощные ливни в Грузии: подтоплены сотни домов

В результате ливней, продолжавшихся целые сутки, и повышения уровня воды в реках несколько автомобильных и пешеходных мостов повреждены на территории Сенакского, Мартвильского и Абашского муниципалитетов на западе Грузии. Во многих домах полностью затоплены первые этажи, сообщили в субботу тбилисские телекомпании "Имеди" и "Рустави-2".

Также затоплены несколько участков автомобильных дорог, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли сотни голов домашней птицы и скота, информировали телекомпании.

Более 30 семей эвакуировали сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии и перенаправили их в безопасное место, а через несколько часов после исчезновения угрозы возвратили их в свои дома, сообщили представители властей Абашского муниципалитета.

В Сенакском, Мартвильском, Абашском и близлежащих Хобском, Чхороцкуйском и Зугдидском муниципалитетах, где также реки вышли из берегов, работают мобильные группы сотрудников чрезвычайных и дорожных служб. Повреждены несколько местных линий электропередачи, что привело к прекращению подачи тока ряду населенных пунктов. Ремонтные группы энергетиков ведут работы по возобновлению подачи тока.

Напомним, из-за сильных дождей на юге Франции, которые пришли после сильной жары, эвакуировали около 1,6 тысячи человек. Правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожность из-за непогоды.

Ранее в шведском городе Упсала пассажиры "превратили" затопленный в результате сильных ливней, вокзал в бассейн.

Также количество жертв мощных дождей, а также вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 216 человек.