Мощные взрывы прогремели на военном аэродроме в Сирии

На военном аэродроме вблизи Дамаска в районе Аль-Мазеха произошла серия взрывов. Инцидент случился в субботу, 1 сентября, ночью, сообщает CNN.

По данным газеты, сначала провластные выпуски новостей сообщали, что воздушную базу вблизи Дамаска несколькими ракетами обстреляли израильские авиасилы. Однако позже сирийские государственные СМИ со ссылкой на неизвестный военный источник опровергли эту версию.

Причину взрывов не установили, но, по некоторым данным, они произошли из-за нехватки электроэнергии. Прозвучали около четырех взрывов.

"Я предполагаю, что это было в результате авиаудара", – сказал корреспондент CNN.

Издание подчеркнуло, что сирийские государственные средства массовой информации по-прежнему широко сообщали об израильских и других авиационных ударах. В свою очередь, активисты оппозиции отметили, что кроме военного аэродрома, в районе Аль-Мадзеха находятся здания посольств, дома безопасности и дома некоторых членов ближнего круга сирийского президента Башара Асада.

Ранее около 39 человек погибли в результате серии взрывов в сирийской провинции Идлиб. Трагедия случилась в районе, где расположились ранее эвакуированные сирийцы.

Также ранее в сирийском Дамаске рядом с кладбищем Баб ас-Сагир прогремели сразу два взрыва. Местная полиция сообщила, что были жертвы среди мирных жителей.

Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.