Мощный оползень в Бразилии унес жизни 14 человек, среди которых три ребенка

Еще минимум четверо человек пропали без вести

В субботу, 10 ноября, в бразильском штате Рио-де-Жанейро сошел оползень, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает Globo.

По его данным, среди жертв оказались трое детей и две пожилые женщины. Из-под обломков спасателям удалось достать 11 пострадавших. Еще минимум четверо числятся пропавшими без вести.

В результате происшествия было повреждено 9 домов.

Ранее из-за ливневых дождей на Филиппинах сошел оползень, в результате чего погибли более 20 человек.

А в Италии жертвами оползня стали четыре человека. Жертвы получили травмы несовместимые с жизнью, поэтому медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали их смерть.

Напомним, ранее мы писали, что на побережье в Одесской области произошел оползень недалеко от порта "Южный": часть склона длиной в несколько сотен метров начала сползать в море. Никто не пострадал, но туристы из Львова, приехавшие на побережье на автомобиле, едва не оказались заблокированными на опасном участке.

Кроме того, оползень на Закарпатье "похоронил" три дома, легковушку и повредил газопровод.