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Мощный пожар в Тбилиси: огонь охватил тысячи "квадратов" склада

Сегодня, 14:56

В результате возгорания на окраине грузинской столицы были уничтожены бытовая техника и телевизионное оборудование

Мощный пожар в Тбилиси: огонь охватил тысячи "квадратов" склада Другие страны В результате возгорания на окраине грузинской столицы были уничтожены бытовая техника и телевизионное оборудование

В результате масштабного пожара, который в ночь на 18 марта охватил склады на окраине грузинской столицы, выгорели почти 2 тыс. квадратных метров помещения.

Пожарные Тбилиси пытались потушить огонь всю ночь.

В помещениях хранилась бытовая техника и телевизионное оборудование.

Как сообщили в правоохранительных органах, возгорание произошло из-за неисправности электрощитовой.

Из-за возгорания пострадал охранник. Мужчину доставили в больницу с ожогами.

Напомним, в начале прошлого месяца в районе станции метро "Лесная" в Киеве также загорелись склады. Огонь охватил 10,5 тысяч кв. м. Ликвидацию пожара усложнило отсутствие на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения.

Кроме того, сообщалось о крупном пожаре на складе пиротехники в Санкт-Петербурге, который сопровождался взрывами различных салютов.

Мы также писали о крупном возгорании на складе завода по производству пластмасс в оккупированном Симферополе. Огнем было охвачено около 1200 квадратных метров, а на ликвидацию возгорания пожарным потребовалось несколько часов.

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Тег Грузия, пожар, возгорание, Тбилиси, склады

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