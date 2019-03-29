Мощный пожар в жилом доме в Анкаре: есть погибшие, много раненых
В загоревшемся доме жили граждане Афганистана, которые занимались сбором макулатуры – они жили на втором этаже здания
В результате пожара, который произошел сегодня в двухэтажном здании в районе Алтындаг в турецкой столице, погибли как минимум пять человек и еще 11 пострадали, сообщил губернатор Анкары Васип Шахин.
"В пожаре погибли пять и пострадали 11 человек. Личности устанавливаются", — сказал губернатор, добавив, что причины возгорания уточняются.
В загоревшемся доме жили граждане Афганистана, которые занимались сбором макулатуры. На первом этаже дома находился склад, а жилые помещения были на втором.
К настоящему времени огонь удалось потушить. Турецкие правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в этом месяце произошел пожар в европейском районе Стамбула – Бейоглу. Жертвами возгорания стали не менее четырех человек.
Кроме того, в прошлом месяце в Стамбуле обрушился жилой дом, в результате чего погибли больше двух десятков человек. Здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.
Также сообщалось о пожаре на танкере, расположенном в провинции Стамбул судоверфи Тузла, жертвами которого стали два человека и еще 11 пострадали.
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