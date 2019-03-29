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Мощный пожар в жилом доме в Анкаре: есть погибшие, много раненых

Сегодня, 11:25

В загоревшемся доме жили граждане Афганистана, которые занимались сбором макулатуры – они жили на втором этаже здания

Фото: Pixabay
Мощный пожар в жилом доме в Анкаре: есть погибшие, много раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg Другие страны В загоревшемся доме жили граждане Афганистана, которые занимались сбором макулатуры - они жили на втором этаже здания

В результате пожара, который произошел сегодня в двухэтажном здании в районе Алтындаг в турецкой столице, погибли как минимум пять человек и еще 11 пострадали, сообщил губернатор Анкары Васип Шахин.

"В пожаре погибли пять и пострадали 11 человек. Личности устанавливаются", — сказал губернатор, добавив, что причины возгорания уточняются.

В загоревшемся доме жили граждане Афганистана, которые занимались сбором макулатуры. На первом этаже дома находился склад, а жилые помещения были на втором.

К настоящему времени огонь удалось потушить. Турецкие правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в этом месяце произошел пожар в европейском районе Стамбула – Бейоглу. Жертвами возгорания стали не менее четырех человек.

Кроме того, в прошлом месяце в Стамбуле обрушился жилой дом, в результате чего погибли больше двух десятков человек. Здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.

Также сообщалось о пожаре на танкере, расположенном в провинции Стамбул судоверфи Тузла, жертвами которого стали два человека и еще 11 пострадали.

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Тег Турция, пожар, жертвы, анкара

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Источник:

ТАСС

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