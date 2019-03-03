Мощный пожар в жилом доме в Стамбуле: есть погибшие
Троих потерпевших госпитализировали с сильными ожогами, однако двое из них скончались в больнице
Не менее четырех человек стали жертвами и еще один пострадал в результате пожара в жилом доме в Турции. Возгорание произошло 3 марта в европейском районе Стамбула – Бейоглу.
Отмечается, что из огня вынесли пятерых человек, двое из которых к тому моменту уже не дышали. Остальных потерпевших госпитализировали с сильными ожогами, однако позже двое из них скончались в больнице.
Возгорание началось на верхних этажах пятиэтажного здания, однако причины случившегося пока остаются неизвестными, пишет агентство Anadolu, ссылаясь на свои источники в сфере безопасности.
Пожарные расчеты все еще продолжают бороться с огнем.
Напомним, в прошлом месяце в Стамбуле обрушился жилой дом, в результате чего погибли больше двух десятков человек. Здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.
Также сообщалось о пожаре на танкере, расположенном в провинции Стамбул судоверфи Тузла, жертвами которого стали два человека и еще 11 пострадали.
Кроме того, мы писали о пожаре на судах "Канди" и "Маэстро", которые загорелись, находясь под флагом Танзании на якорной стоянке в нейтральных водах Черного моря. В результате случившегося погибли граждане Турции.
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