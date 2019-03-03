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Мощный пожар в жилом доме в Стамбуле: есть погибшие

Сегодня, 11:26

Троих потерпевших госпитализировали с сильными ожогами, однако двое из них скончались в больнице

Фото: Pixabay
Мощный пожар в жилом доме в Стамбуле: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b9c/2f3/5c7b9c2f3b495.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b9c/2f3/5c7b9c2f3b495.jpg Другие страны Троих потерпевших госпитализировали с сильными ожогами, однако двое из них скончались в больнице

Не менее четырех человек стали жертвами и еще один пострадал в результате пожара в жилом доме в Турции. Возгорание произошло 3 марта в европейском районе Стамбула – Бейоглу.

Отмечается, что из огня вынесли пятерых человек, двое из которых к тому моменту уже не дышали. Остальных потерпевших госпитализировали с сильными ожогами, однако позже двое из них скончались в больнице.

Возгорание началось на верхних этажах пятиэтажного здания, однако причины случившегося пока остаются неизвестными, пишет агентство Anadolu, ссылаясь на свои источники в сфере безопасности.

Пожарные расчеты все еще продолжают бороться с огнем.

Напомним, в прошлом месяце в Стамбуле обрушился жилой дом, в результате чего погибли больше двух десятков человек. Здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.

Также сообщалось о пожаре на танкере, расположенном в провинции Стамбул судоверфи Тузла, жертвами которого стали два человека и еще 11 пострадали.

Кроме того, мы писали о пожаре на судах "Канди" и "Маэстро", которые загорелись, находясь под флагом Танзании на якорной стоянке в нейтральных водах Черного моря. В результате случившегося погибли граждане Турции.

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Тег Турция, пожар, возгорание, Стамбул, огонь

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