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Мощный шторм в Индии разрушает Тадж-Махал: повреждения грозят обрушением

31 мая, 14:25

Юрий Божко Юрий Божко

Разрушены мраморные конструкции и потолок

Мощная гроза и шторм, которые бушевали в некоторых частях северной Индии, повредили части комплекса Тадж-Махал, включая главные ворота и перила, проходящие под его пятью куполами. В пятницу вечером шторм обрушился на город Агру в северной части штата Уттар-Прадеш.

"Перила, которые были частью первоначальной конструкции, были повреждены. Мраморные перила, которые были более поздним дополнением, подвесной потолок в районе туристического комплекса и главный камень главных ворот также были повреждены", – сказал главный археолог индийской археологической службы Вассант Кумар Шваркаркар.

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Он добавил, что основное сооружение памятника любви – построенного императором Шах Джаханом в качестве гробницы для его любимой жены Мумтаз Махал, к счастью не было серьезно повреждено. Он добавил, что одно из семи новых чудес света, самая популярная туристическая достопримечательность Индии, была закрыта с середины марта в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Местные СМИ сообщили, что в пятницу в двух районах Уттар-Прадеша в результате грозы и молнии погибли по меньшей мере 13 человек. Смертельные удары молнии относительно распространены в течение сезона муссонов в июне-октябре. В прошлом году по меньшей мере 150 человек были убиты молнией в августе и сентябре в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии.

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Индия шторм Тадж Махал Уттар-Прадеш

Источник: AFP

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