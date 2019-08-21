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Мощный удар молнии оставил без света миллион британцев

21 августа, 05:45

Отключение электроэнергии вызвало транспортный коллапс

/ Фото: Pixabay

Масштабное отключение электричества в Великобритании, из-за чего 9 августа в стране без света остался один миллион потребителей и произошел транспортный коллапс, было вызвано ударом молнии. Об этом сообщил системный оператор в отчете регулятору Ofgem, передает Reuters.

В тот день было много ударов молнии, которые попали в электрическую сеть, но только один из них оказал значительное влияние – на линию электропередачи в 16:52 по местному времени, которая вернулась к нормальной работе примерно через 20 секунд, говорится в отчете.

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Регулятор Ofgem заявил, что откроет собственное расследование, чтобы установить, не нарушила ли какая-либо из компаний, участвующих в обеспечении энергоснабжения, условия лицензии.

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"Получив промежуточный отчет National Grid, мы считаем, что есть еще области, где нам необходимо использовать наши законные полномочия для расследования этих отключений", – сказал исполнительный директор Ofgem по системам и сетям Джонатан Брирли.

Напомним, 10 августа оператор единой британской энергосистемы компания National Grid в пятницу вечером объявила об устранении неполадок, которые стали причиной массовых отключений электроэнергии по всей Великобритании, включая столицу страны. По сообщениям вещательной корпорации ВВС, больше миллиона жителей королевства оказались затронуты в результате масштабного сбоя подачи электричества.

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Великобритания свет электроэнергия

Источник: Reuters

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