Мощный взрыв прогремел в дипломатическом районе Кабула: погибли более 30 человек
Поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана
По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в столице Афганистана, Кабуле. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Ранее телеканал "Аль-Джазира" информировал о десяти погибших.
Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы. Место происшествия оцеплено силовиками.
Напомним, недавно в результате взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения. Дети наступили на мину во время игры возле главной дороги.
Также ранее мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.
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