Мощный взрыв прогремел в дипломатическом районе Кабула: погибли более 30 человек

Поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана

Взрыв в Афганистане. Фото: AFP

По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в столице Афганистана, Кабуле. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" информировал о десяти погибших.

Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы. Место происшествия оцеплено силовиками.

Напомним, недавно в результате взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения. Дети наступили на мину во время игры возле главной дороги.

Также ранее мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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