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Мощный взрыв в Афганистане унес жизни девяти детей

2 ноября, 22:04

Представители власти утверждают, что боевики движения Талибан установили противопехотные мины

REUTERS/Mohammad Ismail

REUTERS/Mohammad Ismail

В Афганистане, где ранее произошел теракт на свадьбе, в результате взрыва мины в провинции Тахар погибли 9 детей.

Об этом сообщает Voice of America.

"По информации полиции, взрыв наземной мины в Афганистане унес жизни 9 детей в субботу, взрыв произошел по пути в школу", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате трагедии погибли дети, которым было от девяти до двенадцати лет.

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Как сообщается, представители власти утверждают, что боевики движения Талибан установили противопехотные мины. "К сожалению, сегодня одна из этих мин взорвалась и убила девять школьников", – добавляют они.

Талибы, которые контролируют эту территорию и ведут борьбу с американскими войсками, не предоставили комментариев.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце сентября в день выборов в Афганистане минимум 32 человека погибли из-за более 100 атак боевиков. 28 сентября там прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы, но их пытались сорвать боевики.

А вот недавно, 18 октября, в Афганистане случился крупный теракт – взорвалась мечеть с сотнями человек. Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны, где в одной из мечетей в районе Хаска Мина прогремела серия взрывов.

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Афганистан взрыв дети школьники гибель мина

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