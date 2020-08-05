Мощный взрыв в Бейруте: число жертв превысило 100

В столице Ливана Бейруте, после оглушительного взрыва на складе, число погибших превысило 100 человек. Об этом сообщает Agence France Press и Al-Hadath, ссылаясь на данные Красного креста.
Отметим, ранее министр здравоохранения Ливана сообщал о 73 умерших и более 3,7 тыс. пострадавших.
Напомним, 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута прогремел мощный взрыв, который привел к масштабным разрушениям в городе. Очевидцы сразу начали выкладывать видео огромного столпа дыма, который, по словам людей, "на время затмил солнечный свет". Вслед за первым взрывом прозвучал второй. Жертвами стали десятки человек, счет пострадавших идет на тысячи.
В связи с этим, местные власти готовятся ввести двухнедельное чрезвычайное положение. Вооруженным силам будет поручено взять на себя ответственность за обеспечение безопасности страны.
Также после взрыва Бейрут объявлен районом стихийного бедствия. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения обстоятельств взрыва.
Как сейчас выглядит разрушенная часть города – смотрите видео.
Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте
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