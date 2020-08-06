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Мощный взрыв в Бейруте: медики предупредили о новой опасности

6 августа, 16:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Переполненность больниц приведет к распространению коронавируса

Из-за того, что после мощного взрыва в Бейруте больницы переполнены ранеными, Ливану может грозить рост числа заболеваемости коронавирусом.

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Об этом в четверг, 6 августа, рассказал Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири, которого цитирует американская телекомпания CBS.

"Нет сомнений в том, что коллективный иммунитет [к коронавирусу] в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до взрыва. Это будет иметь средне- и долгосрочные последствия для нашей страны. Госпитали по всему Ливану нуждаются в помощи", — заявил Абиад. По его словам, в ближайшие полторы-две недели в стране может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, начиная с февраля, в Ливане зарегистрировано свыше 5400 случаев заражения коронавирусом, 68 человек умерли.

Напомним, министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан жаловался на нехватку медицинских принадлежностей в Бейруте и то обстоятельство, что взрывом сильно повреждены склады Минздрава. Это усугубляет кризис в здравоохранении из-за коронавируса. Случившееся министр охарактеризовал как "катастрофу в полном смысле этого слова".

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Сайт "Сегодня" сообщал, что 4 августа на складе в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Были уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести.

По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

Больше о трагедии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Источник: Сегодня

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