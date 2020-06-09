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Москва и Анкара договорились о поставках второй партии С-400

9 июня, 02:01

Елена Вус Елена Вус

В июле минувшего года Россия поставила Турции первую часть компонентов С-400

Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второго комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Как заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью турецкому телеканалу NTV, осталось провести "технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства, дорожной карты".

"У нас есть принципиальное соглашение о поставках второй системы", – сказал он.

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Напомним, что о поставках первой партии комплектовщиков для С-400 на авиабазу Мюртед в провинции Анкара Минобороны Турции сообщило в июле прошлого года.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки намерены продолжать оказывать нажим на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это подтвердил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400.

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Россия Турция поставки ЗРК с-400

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