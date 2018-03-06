"Моя прелесть": в Израиле случайно нашли уникальное кольцо-амулет

На севере Израиля садовник наткнулся на необычную находку: в траве мужчина увидел кольцо времен Средневековья. Об этом сообщает местное издание Times of Israel.

26-летний Декель Бен-Шитрит случайно заметил металл в траве. Когда он присмотрелся, увидел, что в земле есть кольцо. Садовник сфотографировал старинную находку, на которой отчеканен святой Николай.

"Я немного потер кольцо и увидел, что на нем есть изображение человека", – вспоминает Декель Бен-Шитрит.

Фотографии украшения мужчина выложил в социальную сеть, где ему посоветовали обратиться в Управление древностей Израиля. Там эксперты определили: кольцо сделано из бронзы и датируется XII – XV веками. Драгоценность была своеобразным амулетом, поэтому археологи предполагают, что кольцо с изображением Николая Чудотворца принадлежало какому-то средневековому паломнику.

По словам археолога Иоафамова Теппера, возле города Легия, где было обнаружено кольцо, проходил путь христианских паломников. Люди часто направлялись в горы Фавор, что в Назарете. Поэтому кто-то из верующих мог просто потерять оберег на пути к святыне.

Сейчас археологи устанавливают стоимость находки и проводят ряд экспертиз. Поскольку кольцо хорошо сохранилось, оно поможет ученым установить интересные факты о христианстве.

Напомним, в Китае кольцо с бриллиантом искали в тоннах мусора.

Также мы писали о том, что 84-летней жительнице Канады Мэри Грэмс вернули потерянное в саду 13 лет назад золотое обручальное кольцо с бриллиантами. Оказалось, что через кольцо проросла морковь, которую вытащила из земли невестка женщины.