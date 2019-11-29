Мозг умер не у НАТО, а у Макрона – Эрдоган

Реджеп Эрдоган / Фото: Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган несогласен со словами своего французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

"Президент Франции мистер Макрон, я обращаюсь к вам из Турции и скажу то же самое на саммите НАТО: сначала сами проверьтесь насчет смерти мозга", – сказал Эрдоган 29 ноября.

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Турецкий лидер добавил, что подобные заявления "подходят только тем, кто перенес смерть мозга".

Комментируя слова Макрона о том, что Турции не следует ждать солидарности от союзников по НАТО из-за ее антикурдской военной операции на севере Сирии, Эрдоган заявил, что Франция "не имела права" размещать своих военных в этой стране, потому сирийский президент Башар Асад не приглашал французских военных.

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Кроме того, в ответ на призывы французских депутатов приостановить членство Турции в Североатлантическом альянсе, Эрдоган указал Франции на отсутствие у нее полномочий решать подобные вопросы.

"Кто дал Парижу право обсуждать эту тему?" – задал он риторический вопрос.

Напомним, что односторонние действия Турции в Сирии стали поводом недовольства ее партнеров по НАТО – 9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", в результате которой "Отряды сирийской самообороны" покинули приграничную зону и отошли вглубь Сирии.

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