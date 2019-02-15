Можем хоть завтра: Лукашенко сделал заявление об объединении с Россией
Президент уверяет, что вопрос слияния двух государств зависит сугубо от жителей России и Беларуси
Москва и Минск не обсуждают вопросы суверенитета двух государств, но готовы далеко идти на пути слияния в Союзное государство, утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства. Это икона, это святое. Вот вы россияне, у меня возникает вопрос: вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я имею в виду независимость. Для меня независимость – это понятие относительное", – сказал он после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Белорусский президент уверяет, что вопрос слияния двух государств зависит сугубо от жителей России и Беларуси.
"Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра можем объединиться – у нас проблем нет. Но готовы ли вы – россияне и белорусы – на это? Вопрос", – сказал Лукашенко журналистам.
Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий "налогового маневра" в нефтяной сфере.
Кроме того, на недавнем выступлении президент Беларуси предупредил, что в ближайшие два года республику будут испытывать на предмет, достойна ли она независимости.
Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.
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