Можем хоть завтра: Лукашенко сделал заявление об объединении с Россией

Президент уверяет, что вопрос слияния двух государств зависит сугубо от жителей России и Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Можем хоть завтра: Лукашенко сделал заявление об объединении с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d2/640/5c66d2640df82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d2/640/5c66d2640df82.jpg 2019-02-15T16:53:00+02:00 Другие страны Президент уверяет, что вопрос слияния двух государств зависит сугубо от жителей России и Беларуси

Москва и Минск не обсуждают вопросы суверенитета двух государств, но готовы далеко идти на пути слияния в Союзное государство, утверждает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства. Это икона, это святое. Вот вы россияне, у меня возникает вопрос: вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом? Я имею в виду независимость. Для меня независимость – это понятие относительное", – сказал он после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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Белорусский президент уверяет, что вопрос слияния двух государств зависит сугубо от жителей России и Беларуси.

"Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра можем объединиться – у нас проблем нет. Но готовы ли вы – россияне и белорусы – на это? Вопрос", – сказал Лукашенко журналистам.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий "налогового маневра" в нефтяной сфере.

Кроме того, на недавнем выступлении президент Беларуси предупредил, что в ближайшие два года республику будут испытывать на предмет, достойна ли она независимости.

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.

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